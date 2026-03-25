Cassinomagus Visite guidée famille Cassinomagus parc archéologique Chassenon
Cassinomagus Visite guidée famille Cassinomagus parc archéologique Chassenon samedi 4 avril 2026.
Cassinomagus Visite guidée famille
Cassinomagus parc archéologique 11, Longeas Chassenon Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-04 16:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Suivez une Gallo-romaine à la découverte des thermes de Cassinomagus. Un vrai plongeon dans le passé à faire en famille !
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Cassinomagus parc archéologique 11, Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
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English : Cassinomagus Family guided tour
Follow a Gallo-Roman on a journey through the baths of Cassinomagus. A true dive into the past, perfect for the whole family!
L’événement Cassinomagus Visite guidée famille Chassenon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Charente Limousine
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