Cassinomagus Visite guidée famille Cassinomagus parc archéologique Chassenon

Cassinomagus Visite guidée famille Cassinomagus parc archéologique Chassenon samedi 4 avril 2026.

Cassinomagus Visite guidée famille

Cassinomagus parc archéologique 11, Longeas Chassenon Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-04 16:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-04

Suivez une Gallo-romaine à la découverte des thermes de Cassinomagus. Un vrai plongeon dans le passé à faire en famille !
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Cassinomagus parc archéologique 11, Longeas Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 89 32 21  contact@cassinomagus.fr

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English : Cassinomagus Family guided tour

Follow a Gallo-Roman on a journey through the baths of Cassinomagus. A true dive into the past, perfect for the whole family!

L’événement Cassinomagus Visite guidée famille Chassenon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Charente Limousine

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