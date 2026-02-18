Cassis Chess Day 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis

Cassis Chess Day

Samedi 4 avril 2026 de 9h à 19h. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

2026-04-04

Cassis Échecs organise Cassis Chess Day au Centre Culturel Cassis.

Les Cassis Chess Days Un rendez-vous incontournable pour les passionnés !

Chaque mois, retrouvez Cassis Echecs pour une journée d’échecs palpitante ! Le matin, participez à un tournoi blitz ou rapide (selon le mois), et l’après-midi, affrontez les meilleurs lors de l’Open des Calanques avec 3 parties longues. Tous les tournois sont homologués FIDE, vous garantissant des compétitions officielles et de haut niveau. Ne manquez pas ce moment unique d’adrénaline et de stratégie ! .

20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 60 22 53 echecscassis@hotmail.fr

English :

Cassis Échecs organizes Cassis Chess Day at the Centre Culturel Cassis.

