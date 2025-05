Cassis en Scène – Cassis, 3 juillet 2025 18:00, Cassis.

Bouches-du-Rhône

Cassis en Scène Du jeudi 3 au samedi 5 juillet 2025 de 18h à 0h. Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-05 00:00:00

Date(s) :

2025-07-03

Cassis en Scène revient les 3, 4, et 5 juillet.



N’oubliez pas de réserver vos places pour passer une soirée exceptionnelle entre amis ou en famille, dans le cadre magique de la promenade A. Briand.

LE 3 JUILLET BON ENTENDEUR CASSIUS



• Retrouvez le groupe Bon entendeur, collectif musical composé de deux amis qui nous font partager leur registre électro. Leur but ? Sublimer la culture française ainsi que les personnalités françaises par la musique.

• Cassius est considéré comme l’une des figures emblématiques de la French touch, du fait de son succès international dans la seconde moitié des années 1990.

Première partie avec des DJ’s cassidains VINJAY et MISTER YO.



LE 4 JUILLET CERRONE JOACHIM GARRAUD YANN MULLER



• 50 ans de carrière, plus de 30 millions d’albums vendus, Cerrone est un artiste intemporel, producteur, DJ, compositeur, batteur de talent, il est un pionnier de la dance music.

• Légende des musiques électroniques et showman incontesté, Joachim Garraud transporte son public au travers de productions soignées alliant puissance sonore et arrangements mélodiques élégants. Il est l’un des pionniers du mouvement électro au début des années 90 à l’époque du Boy à Paris.

• Reconnaissable aux larges chapeaux ornés de plumes qu’il porte invariablement lorsqu’il officie derrière les platines, Yann Muller est un DJ et producteur connu pour ses réinventions ensoleillées de célèbres morceaux pop, qu’il reprend en versions acoustiques (guitare-voix) ou électroniques

Première partie avec le DJ cassidain ELM.



LE 5 JUILLET THOMAS DUTRONC avec en première partie La Groupie du Pianiste



• Thomas Dutronc est un chanteur, compositeur et guitariste français connu pour son style unique alliant jazz manouche, chanson française et influence pop. Son jeu de guitare virtuose et sa voix charismatique font de lui l’un des artistes les plus appréciés de sa génération, avec un répertoire à la fois riche, musical et populaire.

• La Groupie du Pianiste , célèbre piano bar marseillais ambiance cabaret investit Cassis le temps d’une première partie avec des artistes de renommée internationales et des performances live.



Tarifs et billetterie à venir courant mai. .

Esplanade Aristide Briand

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03 info@ot-cassis.com

English :

Cassis en Scène returns on July 3, 4 and 5.



Don’t forget to book your tickets for an exceptional evening with friends or family, in the magical setting of the Promenade A. Briand promenade.

German :

Cassis en Scène kehrt am 3., 4. und 5. Juli zurück.



Vergessen Sie nicht, Ihre Plätze zu reservieren, um einen außergewöhnlichen Abend mit Freunden oder der Familie zu verbringen, in der magischen Umgebung der Promenade A. Briand.

Italiano :

Cassis en Scène torna il 3, 4 e 5 luglio.



Non dimenticate di prenotare i vostri biglietti per una serata eccezionale con gli amici o la famiglia, nella magica cornice della Promenade A. Briand.

Espanol :

Cassis en Scène vuelve los días 3, 4 y 5 de julio.



No olvide reservar sus entradas para pasar una velada excepcional con amigos o en familia, en el marco mágico de la Promenade A. Briand.

L’événement Cassis en Scène Cassis a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme de Cassis