Cassis Open Provence Tennis Sporting Club de Cassis Les Gorguettes Cassis

Cassis Open Provence Tennis Sporting Club de Cassis Les Gorguettes Cassis lundi 1 septembre 2025.

Cassis Open Provence

Du 01/09 au 07/09/2025. Tennis Sporting Club de Cassis Les Gorguettes Avenue des Gorguettes Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-01

La septième édition du Cassis Open Provence by Cabesto se déroulera du 1er au 7 septembre 2025 au Sporting Club des Gorguettes

Créé en 2018, le tournoi appartient à la catégorie ATP Challenger 75. Il rassemble 32 joueurs professionnels qui se disputent le titre pendant sept jours



Dans un environnement exceptionnel, retrouvez les matchs, le village des partenaires avec le restaurant haut de gamme, le bar à champagne et la buvette pour calmer les petites faims entre deux matchs !



Venez vibrer au rythme d’un tournoi de grands professionnels du Tennis ! .

Tennis Sporting Club de Cassis Les Gorguettes Avenue des Gorguettes Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The seventh edition of the Cassis Open Provence by Cabesto will take place from September 1 to 7, 2025, at the Sporting Club des Gorguettes.

German :

Die siebte Ausgabe des Cassis Open Provence by Cabesto findet vom 1. bis 7. September 2025 im Sporting Club des Gorguettes statt.

Italiano :

La settima edizione del Cassis Open Provence by Cabesto si svolgerà dal 1° al 7 settembre 2025 presso lo Sporting Club des Gorguettes

Espanol :

La séptima edición del Cassis Open Provence by Cabesto se celebrará del 1 al 7 de septiembre de 2025 en el Sporting Club des Gorguettes

L’événement Cassis Open Provence Cassis a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Cassis