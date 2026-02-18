Cassis Race 2026 Régate d’aviron

Samedi 11 avril 2026 de 10h30 à 17h. Baie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La Cassis Race est une régate organisée par l’ACC à Cassis. Depuis la date de sa création en 2004, le succès de cette compétition lui confère une importance particulière dans le chemin de préparation des Championnats de France et du Monde.

La Cassis Race aura lieu le samedi 11 avril 2026.



De 10h30 à 17h courses, baie de Cassis.

Vers 17h résultats et remise des récompense, Oustau Calendal. .

Baie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 92 19 21 avironcassis@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The “Cassis Race” is a regatta organized by the ACC in Cassis. Since its creation in 2004, the success of this competition has made it a particularly important part of the preparation for the French and World Championships.

L’événement Cassis Race 2026 Régate d’aviron Cassis a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de Cassis