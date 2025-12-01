Cassius Boston Bun Le Cargo de Nuit Arles

Cassius Boston Bun

Samedi 20 décembre 2025 de 21h à 0h. Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 21:00:00

fin : 2025-12-20 00:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Pour célébrer en mode détonant les 30 ans du Cargo de Nuit, attendez vous à une soirée ultra vibe CASSIUS et BOSTON BUN, deux icônes de la French Touch, vont faire vibrer Arles comme jamais !

Pour célébrer en mode détonant les 30 ans du Cargo de Nuit, attendez vous à une soirée “ultra vibe” CASSIUS et BOSTON BUN, deux icônes de la French Touch, vont faire vibrer Arles comme jamais !

En clin d’œil aux Jeux Olympiques de Paris 2024, la flamme Cassius se rallume, portée par BoomBass, plus motivé que jamais pour faire danser la planète club. Cassius revient en force avec un best-of mythique, des DJ sets qui déchirent, et des projets plein d’avenir. De son côté, Boston Bun trace sa route passé chez Ed Banger, aventurier à Londres, et maintenant signé chez Future Classic, il est devenu le maître incontesté du son house vocal, chargé d’émotions.

Le 20 décembre, préparez vous à une soirée inoubliable où le Cargo de Nuit clôturera son trentième anniversaire dans une ambiance folle et pleine de good vibes !

Un DJ local ouvrira la soirée avec une playlist qui vous mènera tout droit vers ces deux monstres sacrés. Alors, soyez prêts à vibrer jusque tard dans la nuit ! .

Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com

English :

To celebrate the 30th anniversary of Cargo de Nuit, expect an ultra-vibe evening: CASSIUS and BOSTON BUN, two icons of the French Touch, will rock Arles like never before!

German :

Um das 30-jährige Jubiläum des Cargo de Nuit im Detonationsmodus zu feiern, erwarten Sie einen ultra vibe Abend: CASSIUS und BOSTON BUN, zwei Ikonen des French Touch, werden Arles wie nie zuvor in Schwingung versetzen!

Italiano :

Per festeggiare il 30° anniversario del Cargo de Nuit, aspettatevi una serata ultra-veloce: CASSIUS e BOSTON BUN, due icone del French Touch, faranno scatenare Arles come mai prima d’ora!

Espanol :

Para celebrar el 30 aniversario del Cargo de Nuit, le espera una velada de lo más animada: CASSIUS y BOSTON BUN, dos iconos del French Touch, harán vibrar Arles como nunca.

L’événement Cassius Boston Bun Arles a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme d’Arles