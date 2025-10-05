CASSIUS BOSTON BUN // DJ SET – CARGO DE NUIT Arles

CASSIUS BOSTON BUN // DJ SET – CARGO DE NUIT Arles samedi 20 décembre 2025.

Pour célébrer en mode détonant les 30 ans du Cargo de Nuit, on vous réserve une soirée ultra vibe : CASSIUS et BOSTON BUN, deux icônes de la French Touch, vont faire vibrer Arles comme jamais ! En clin d’œil aux Jeux Olympiques de Paris 2024, la flamme Cassius se rallume, portée par BoomBass, plus motivé que jamais pour faire danser la planète club. Cassius revient en force avec un best-of mythique, des DJ sets qui déchirent, et des projets plein d’avenir. De son côté, Boston Bun trace sa route : passé chez Ed Banger, aventurier à Londres, et maintenant signé chez Future Classic, il est devenu le maître incontesté du son house vocal, chargé d’émotions. Le 20 décembre, préparez-vous à une soirée inoubliable où le Cargo de Nuit clôturera son trentième anniversaire dans une ambiance folle et pleine de good vibes !Un DJ local ouvrira la soirée avec une playlist qui vous mènera tout droit vers ces deux monstres sacrés. Alors, soyez prêts à vibrer jusque tard dans la nuit !

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13