CASSOULET CONCERT SALLE DES FÊTES Montesquieu-Lauragais

CASSOULET CONCERT

SALLE DES FÊTES 29 Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Début : 2026-03-21 19:30:00

Surplombant les plaines du Lauragais, le petit village de Montesquieu-Lauragais s’anime tous les ans en mars, à l’occasion d’un événement original proposé par l’association Briqu’à Brass.

Née de l’envie de mêler musique et gastronomie régionale, l’idée d’un cassoulet-concert s’est concrétisée avec succès pour la première fois en 2016, et est désormais une tradition annuelle.

Maniant aussi bien les louches que leurs instruments, les membres de l’orchestre Briqu’à brass proposent un repas entrecoupé d’intermèdes musicaux et dansants, dans l’atmosphère conviviale et chaleureuse de ce petit village plein de charme. Entre un rock et un pasodoble, ils vous invitent à venir déguster un cassoulet fait maison par le chef, lui-même à la fois musicien et cuisinier.

Cet orchestre pas comme les autres, est composé de huit musiciens qui enfilent un tablier pour vous servir à table et montent ensuite sur scène pour vous faire danser. C’est l’occasion parfaite pour occuper une soirée de mars, en se réunissant à Montesquieu pour profiter d’un délicieux repas, d’un concert et peut-être même de s’aventurer sur la piste de danse pour un petit chacha, un mambo ou un rock’n roll.

N’attendez pas pour profiter de l’événement, et réservez vos places !

Animations musicales par l’orchestre Briqu’a Brass et le Big Band Ram’Jazz

Menu

x Cocktail de bienvenue

x Cassoulet Maison

x Salade du Lauragais

x Dessert maison

x Vin, café

Renseignements et inscriptions 06 82 21 22 02 briquabrass@gmail.com 22 .

SALLE DES FÊTES 29 Rue des Plumassières Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie briquabrass@gmail.com

English :

Overlooking the plains of the Lauragais region, the small village of Montesquieu-Lauragais comes alive every March for an original event organized by the Briqu?à Brass association.

