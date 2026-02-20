Cassoulet géant Argences en Aubrac

Cassoulet géant

Le comité des Fêtes de Sainte-Geneviève-sur-Argence, LSTC et Autour du Clairon, avec le soutien de la commune d’Argences-en-Aubrac, vous invitent à un repas convivial ouvert à tous préparé par le champion du monde du cassoulet 2024 !

Repas animé par Glossy Cabaret Spectacle

Rendez-vous au Centre culturel de Sainte-Geneviève-sur-Argence le dimanche 1er mars 2026 à partir de 12h30.

25€ par personne, 15€ pour les enfants de moins de 12ans, possibilité de prendre un repas à emporter pour 20€

Réservation obligatoire au 06 25 50 56 79 25 .

Centre culturel, place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 6 25 50 56 79

English :

The Comité des Fêtes de Sainte-Geneviève-sur-Argence, LSTC and Autour du Clairon, with the support of the commune of Argences-en-Aubrac, invite you to a convivial meal open to all, prepared by the world cassoulet champion 2024!

