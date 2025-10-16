CASTAGNADE ET VIN NOUVEAU Amélie-les-Bains-Palalda

CASTAGNADE ET VIN NOUVEAU Amélie-les-Bains-Palalda jeudi 16 octobre 2025.

CASTAGNADE ET VIN NOUVEAU

Place de la République Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 17:00:00
fin : 2025-10-16

Date(s) :
2025-10-16

Castagnade et vin nouveau
  .

Place de la République Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

Castagnade and new wine

German :

Kastagnade und neuer Wein

Italiano :

Castagnade e vino novello

Espanol :

Castagnade y vino nuevo

L’événement CASTAGNADE ET VIN NOUVEAU Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-09-22 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR