Castagnade, journée de la châtaigne Combret

Castagnade, journée de la châtaigne Combret dimanche 26 octobre 2025.

Castagnade, journée de la châtaigne

Combret Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Venez passer une après-midi festive aux couleurs de l’automne. Au programme castagnade, marché, animation musicales, marché autour des produits à base de châtaignes, conférence, boutique des artisans, conte et animations pour petits et grands !

A partir de 14h30

Vente de produits liés à la châtaigne, ouverture de la boutique artisanale les Maquis’Arts, exposition et démonstration dans le village.

Atelier Vannerie par Elise Boidin et démonstration de confection de paniers

Animation musicale avec le groupe “Mescladis Groove”

De 14h30 à 15H30, Joëlle Combes nous propose un conte en occitan pour petits et grands à la Maison Culturelle Rey

De 15h30 16H30, exposé et débat avec Sébastien Daguin sur la culture de la châtaigne dans la vallée du Rance à la Maison Culturelle Rey

De 16h30 à 17h30, les “Patchach’s” nous proposent Dins lo topi de mémé , un moment artistique basé sur l’improvisation à la Maison Culturelle Rey.

Tombola de produits locaux pour un magnifique panier garni avec les producteurs locaux tirage à 17h.

Buvette, crêpes et boissons chaudes sur place ! .

Combret 12370 Aveyron Occitanie +33 6 80 11 78 20 combretap@gmail.com

English :

Come and spend a festive afternoon in the colors of autumn. On the program: castagnade, market, musical entertainment, chestnut products market, conference, craft store, storytelling and entertainment for young and old!

German :

Verbringen Sie einen festlichen Nachmittag in den Farben des Herbstes. Auf dem Programm stehen: Kastagnade, Markt, musikalische Unterhaltung, Markt rund um Kastanienprodukte, Konferenz, Handwerkerboutique, Märchen und Animationen für Groß und Klein!

Italiano :

Venite a trascorrere un pomeriggio di festa tra i colori dell’autunno. In programma: castagnata, mercatino, intrattenimento musicale, mercato dei prodotti a base di castagne, talk, negozio di artigianato, narrazione e intrattenimento per tutte le età!

Espanol :

Venga a pasar una tarde festiva bajo los colores del otoño. En el programa: castagnada, mercado, animación musical, mercado de castañas, charla, tienda de artesanía, cuentacuentos y animación para todas las edades

L’événement Castagnade, journée de la châtaigne Combret a été mis à jour le 2025-10-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)