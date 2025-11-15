CASTANEA TURFURUM Saint-Étienne-d’Albagnan
Salle des fêtes Saint-Étienne-d’Albagnan Hérault
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Fête de la Châtaigne Castanea Turfurum.
L’avanturfu vous propose une fête de la châtaigne avec pleins d’activités ; marrons flambés, jeu autour de la châtaigne, musique avec Caminaire, crème de marron, concours de costume de châtaigne, tatouage, tables rondes, soupe de châtaigne, radio châtaigne en direct et sérigraphie. Prix libres et conscient. .
Salle des fêtes Saint-Étienne-d’Albagnan 34390 Hérault Occitanie avanturfu@gmail.com
English :
Chestnut Festival Castanea Turfurum.
German :
Kastanienfest Castanea Turfurum.
Italiano :
Festa della castagna Castanea Turfurum.
Espanol :
Festival del Castaño Castanea Turfurum.
