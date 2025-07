Castanet en fête Castanet

Castanet en fête Castanet samedi 12 juillet 2025.

Castanet en fête

La Crouzette Castanet Aveyron

Début : Dimanche 2025-07-12

fin : 2025-07-13

2025-07-12 2025-07-13

Le village anime votre week-end !

Samedi

20h Repas organisé par la guinguette Lou Pesquié

23h Podium sunlight animation est là pour vous faire danser !

Dimanche

Toute la journée Châteaux gonflables

8h Déjeuner aux tripous ou œufs ou sucré

8h30 Randonnée pédestre

13h30 Concours de pétanque

20h Repas traditionnel veau d’Aveyron, animé par « Le groupe du coin », Suivi d’un bal musette avec Guillaume Fabre.

Le comité vous attend nombreux ! .

La Crouzette Castanet 12240 Aveyron Occitanie +33 6 04 14 12 63 adrien.saleil@yahoo.fr

