Castanet

Castanet en fête

La Crouzette Castanet Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Le village anime votre week-end !

Samedi

20h Repas organisé par la guinguette Lou Pesquié

23h Podium sunlight animation est là pour vous faire danser !

Dimanche

8h Déjeuner aux tripous ou œufs ou sucré

8h30 Randonnée pédestre

13h30 Concours de pétanque

20h Repas traditionnel veau d’Aveyron, animé par Le groupe LOL , Suivi d’un bal musette avec Guillaume Fabre.

Le comité vous attend nombreux ! .

La Crouzette Castanet 12240 Aveyron Occitanie +33 6 04 14 12 63 adrien.saleil@yahoo.fr

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English :

The village livens up your weekend!

L’événement Castanet en fête Castanet a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)