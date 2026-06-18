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Castanet en fête Castanet

Castanet en fête Castanet

Castanet en fête Castanet samedi 11 juillet 2026.

Adresse : La Crouzette

Ville : 12240 Castanet

Département : Aveyron

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Castanet

Castanet en fête

La Crouzette Castanet Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12

Le village anime votre week-end !
Samedi
20h Repas organisé par la guinguette Lou Pesquié
23h Podium sunlight animation est là pour vous faire danser !
Dimanche
8h Déjeuner aux tripous ou œufs ou sucré
8h30 Randonnée pédestre
13h30 Concours de pétanque
20h Repas traditionnel veau d’Aveyron, animé par Le groupe LOL , Suivi d’un bal musette avec Guillaume Fabre.
Le comité vous attend nombreux !   .

La Crouzette Castanet 12240 Aveyron Occitanie +33 6 04 14 12 63  adrien.saleil@yahoo.fr

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English :

The village livens up your weekend!

L’événement Castanet en fête Castanet a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)