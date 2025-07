CASTANET LE HAUT EN FÊTE ! Castanet-le-Haut

CASTANET LE HAUT EN FÊTE ! Castanet-le-Haut vendredi 8 août 2025.

CASTANET LE HAUT EN FÊTE !

Place de la mairie Castanet-le-Haut Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10

La commune de Castanet le Haut est en fête !

Les festivités se dérouleront du 08 au 10 Aout prochain.

Programme du vendredi

Concours de pétanque à partir de 14h30.

Bodéga à partir de 19h.

Soirée animée par DJ Seb Events avec pour thème « Tempête de Neige ».

Programme du samedi

Concours de pétanque à partir de 14h30.

Concours de belotte à partir de 14h30.

Pêche à la truite pour les enfants à partir de 15h (-12 ans, sous la responsabilité d’un accompagnant majeur et chaque participant apporte son matériel), une participation de 2€ sera demandée.

La démonstration de Crawlers à partir de 15h (voitures radiocommandées conçues pour le franchissement d’obstacles).

Repas champêtre à 20h30 (tarif adulte 19€, tarif enfant 10€).

Soirée animée par DJ Seb Events avec des KDO à la clé.

Programme du dimanche

Concours de pétanque à partir de 14h30.

Loto à partir de 16h.

Bodéga à partir de 19h.

Soirée animée par DJ Nicolas COUSTELLIER. .

Place de la mairie Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 44 26 11

English :

The commune of Castanet le Haut is celebrating!

The festivities will take place from August 08 to 10.

German :

Die Gemeinde Castanet le Haut ist in Feierlaune!

Die Feierlichkeiten finden vom 08. bis 10. August dieses Jahres statt.

Italiano :

Castanet le Haut è in festa!

I festeggiamenti si svolgeranno dall’08 al 10 agosto.

Espanol :

¡Castanet le Haut está de fiesta!

Las fiestas tendrán lugar del 08 al 10 de agosto.

L’événement CASTANET LE HAUT EN FÊTE ! Castanet-le-Haut a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 ADT34