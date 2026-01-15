CASTANET URBAN TRAIL SALLE DU LAC Castanet-Tolosan
SALLE DU LAC Boulevard des Campanhols Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
L’association Running Yogis Toulouse organise la 1ère édition du Castanet Urban Trail plusieurs formats de courses au cœur de la ville pour découvrir ou redécouvrir Castanet-Tolosan dans une ambiance festive !
Au programme
– Deux parcours chronométrés 5 ou 10km
– Marche nordique pour profiter du parcours à son rythme
– Course enfant pour une expérience fun et sportive .
SALLE DU LAC Boulevard des Campanhols Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
English :
The Running Yogis Toulouse association is organizing the 1st edition of the Castanet Urban Trail: several race formats in the heart of the city to discover or rediscover Castanet-Tolosan in a festive atmosphere!
