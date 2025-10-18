CASTANYADE ET MARCHÉ DU TERROIR Pézilla-la-Rivière
CASTANYADE ET MARCHÉ DU TERROIR Pézilla-la-Rivière samedi 18 octobre 2025.
CASTANYADE ET MARCHÉ DU TERROIR
Place de la Nation Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 14:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Un événement organisé par l’Association Fêtes et Culture.
.
Place de la Nation Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 00 10
English :
An event organized by the Association Fêtes et Culture.
German :
Eine Veranstaltung, die von der Association Fêtes et Culture organisiert wurde.
Italiano :
Un evento organizzato dall’Associazione Fêtes et Culture.
Espanol :
Evento organizado por la asociación Fêtes et Culture.
L’événement CASTANYADE ET MARCHÉ DU TERROIR Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2025-10-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME