Castèl Hour L’Apéro des Seigneurs Marnhagues-et-Latour

Castèl Hour L’Apéro des Seigneurs

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Chef Hervé est de retour pour le Castèl Hour au Château de Latour.

Venez déguster les accras de morue bien dorés, les beignets de truite croustillants, et la salade créole pleine de pep’s – le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Venez comme vous êtes, mais avec l’envie de vous régaler !

Rendez-vous à partir de 18h au Château de Latour sur Sorgues .

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 33 78 latour.chateau@orange.fr

English :

Chef Hervé is back for Castèl Hour at Château de Latour.

German :

Chef Hervé ist zurück für die Castèl Hour im Château de Latour.

Italiano :

Lo chef Hervé è tornato per l’Ora del Castèl allo Château de Latour.

Espanol :

El Chef Hervé vuelve para la Hora de Castèl en el Château de Latour.

