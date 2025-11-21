Castèl Hour Soirée Beaujolais Nouveau Marnhagues-et-Latour

Castèl Hour Soirée Beaujolais Nouveau

venez célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau dans le cadre chaleureux à l’accueil du Château de Latour !

Une soirée placée sous le signe de la dégustation, de la convivialité et du partage entre les gens qui aiment les bons moments, le vin et la bonne humeur.

Soirée proposée par Alexia nouvelle arrivante sur le territoire qui nous proposera un petit bout de son terroir d’origine !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Entre amis, en famille ou par curiosité, venez visiter le château et profiter d’une soirée pas comme les autres – partage, rencontres et des saveurs à découvrir ! à partir de 18h au Château de Latour sur Sorgues .

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 33 78 latour.chateau@orange.fr

English :

come and celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau in the warm surroundings of the Château de Latour reception!

German :

feiern Sie die Ankunft des Beaujolais Nouveau in der herzlichen Atmosphäre am Empfang des Château de Latour!

Italiano :

venite a festeggiare l’arrivo del Beaujolais Nouveau nella calda cornice del ricevimento dello Château de Latour!

Espanol :

venga a celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau en el cálido entorno de la recepción del Château de Latour

