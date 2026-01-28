CASTEL MÔMES LE K OUTCHOU Castelnaudary

CASTEL MÔMES LE K OUTCHOU

Castel Mômes, 3ème édition du festival Jeune Public

Le personnage principal de ce conte écologique est Outchou, né en Amazonie, sur l’arbre hévéa. Son papa Latex et sa maman Elastomère disent qu’il est un sacré numéro !

Il est coloré, imperméable et flexible. Effectivement, Outchou est un cas !

Outchou, très joueur, saute dans des flaques imaginaires chaussé de ses bottes imperméables. La fée plastique croise sa route, laissant derrière elle une méduse nocive.

Outchou craint le monstre pétrole qui envahit l’espace au service du synthétique.

Un univers en suspension, élastique et rebondissant.

Sur un montage musical signé Jacky Mérit, les matières sonores et les couleurs défilent comme des paysages.

Violoncelle et kora se mêlent poétiquement au piano et à la musique électronique.

L’énergie vitale des percussions va à la rencontre de Outchou qui rigole, ondule et s’étire.

À voir en famille dès 2 ans et demi

Séances scolaires: Lundi 16 à 9h45 et 14 h00, Mardi 17à 9h45 et à 14h00 et Mercredi 18 à 9h45.

Rue Général Dejean Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 60 85

English :

Castel Mômes, 3rd edition of the festival for young audiences

The main character in this ecological tale is Outchou, born on the rubber tree in the Amazon. His dad Latex and mom Elastomer say he’s quite a character!

He’s colorful, waterproof and flexible. Outchou is indeed a case!

Outchou is very playful, jumping into imaginary puddles in his waterproof boots. A plastic fairy crosses his path, leaving behind a noxious jellyfish.

Outchou fears the petroleum monster that invades space in the service of synthetics.

A suspended universe, elastic and bouncy.

Set to a musical montage by Jacky Mérit, sound materials and colors unfold like landscapes.

Cello and kora mingle poetically with piano and electronic music.

The vital energy of percussion meets Outchou, who laughs, undulates and stretches.

A family show for ages 2 and a half

School screenings: Monday 16 at 9:45 a.m. and 2:00 p.m., Tuesday 17 at 9:45 a.m. and 2:00 p.m. and Wednesday 18 at 9:45 a.m.

