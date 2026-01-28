CASTEL MÔMES L’ILE DES RÊVES PERDUS Castelnaudary

CASTEL MÔMES L’ILE DES RÊVES PERDUS

Rue Général Dejean Castelnaudary Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-03-28 10:30:00

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Castel Mômes, 3ème édition du festival Jeune Public

Chloé, une jeune écolière, se retrouve plongée dans un monde onirique peuplé de drôles de créatures qui ont vu le jour sous l’effet de la pollution Sa Majesté Détritus, grand sage quelque peu farfelu, Amphiprion le poisson-clown star de l’île, et le professeur Od’Source, un savant fou tout de bouteilles plastique vêtu.

Chloé va prendre rapidement conscience de la gravité de la situation l’île court à sa perte sous le poids des déchets qui s’amoncellent. Main dans la main avec ses trois compères ils trouveront un plan pour sauver l’île. Laissez-vous embarquer par ce voyage initiatique à travers la problématique de la pollution avec cette comédie musicale drôle, onirique et ludique.

À voir en famille , dès 3 ans.

.

+33 4 68 94 60 85

English :

Castel Mômes, 3rd edition of the festival for young audiences

Chloé, a young schoolgirl, finds herself plunged into a dreamlike world populated by strange creatures born of pollution: His Majesty Détritus, a wise and somewhat eccentric man, Amphiprion, the island?s star clownfish, and Professor Od?Source, a mad scientist dressed all in plastic bottles.

Chloé soon realizes the gravity of the situation: the island is going to the dogs under the weight of the accumulating waste. Hand in hand with her three companions, they come up with a plan to save the island. Let us take you on a journey of initiation through the problem of pollution with this funny, dreamlike and playful musical comedy.

For the whole family, ages 3 and up.

