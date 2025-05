Castelbajac en Fête – à la salle des fêtes Castelbajac, 24 mai 2025 19:00, Castelbajac.

Hautes-Pyrénées

Castelbajac en Fête à la salle des fêtes CASTELBAJAC Castelbajac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-25

2025-05-24

Samedi 24 mai

– À partir de 19h Apéritif et Repas avec au menu

Entrée, Paëlla, Fromage, Dessert, Café et vin rouge

Prix du repas 18€ 10€ pour les moins de 12 ans

Animation de la soirée par FOLIE BANDAS

Dimanche 25 mai

– 11h30 Dépôt de Gerbe

.

à la salle des fêtes CASTELBAJAC

Castelbajac 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 97 63 25

English :

Saturday May 24th:

– From 7pm: Aperitif and Meal with the menu

Starter, Paëlla, Cheese, Dessert, Coffee and red wine

Price: 18? 10? for children under 12

Entertainment by FOLIE BANDAS

Sunday May 25

– 11:30 am: Laying of wreaths

German :

Samstag, den 24. Mai

– Ab 19 Uhr: Aperitif und Essen mit folgendem Menü

Vorspeise, Paella, Käse, Dessert, Kaffee und Rotwein

Preis des Essens: 18? 10? für Kinder unter 12 Jahren

Unterhaltung des Abends durch FOLIE BANDAS

Sonntag, den 25. Mai

– 11.30 Uhr: Kranzniederlegung

Italiano :

Sabato 24 maggio:

– Dalle 19.00: Aperitivo e pasto con il menu

Antipasto, Paëlla, Formaggio, Dessert, Caffè e vino rosso

Prezzo: 18? 10? per i bambini sotto i 12 anni

Intrattenimento di FOLIE BANDAS

Domenica 25 maggio:

– ore 11:30: deposizione delle corone di fiori

Espanol :

Sábado 24 de mayo:

– A partir de las 19h: Aperitivo y Comida con el menú

Entrante, Paëlla, Queso, Postre, Café y vino tinto

Precio 18? 10? para menores de 12 años

Animación a cargo de FOLIE BANDAS

Domingo 25 de mayo

– 11:30 h: Colocación de coronas de flores

