Informations pratiques

Saint-Germain-en-Coglès

CastelGermanaise Parcours VTT, cyclotourisme et marche à pied

Salle polyvalente Rue des Marronniers Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Envie de vous dégourdir les jambes ? L’Amicale Cycliste Coglais Nord vous invite à à la CastelGermanaise, week-end sportif et convivial !

Au programme pour cette édition

– 4 parcours VTT de 25, 34, 45 et 55 km avec un dénivelé positif supérieur à 1000m D+ sur le grand circuit (Pas de GPX car passages sur terrains privés)

– 3 parcours Cyclotourisme de 60, 80 et 100 km GPX au départ disponibles

– 2 parcours Marche à pied de 8 et 15 km (nouveaux circuits)

Samedi 26 septembre départs à partir de 13h / dernier départ 15h30 sur petit circuit

Dimanche 27 septembre 2026 départs à partir de 7h30 / dernier départ 10h30 sur petit circuit

Inscription sur place ou sur HelloAsso. .

Salle polyvalente Rue des Marronniers Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 11 05 77 32

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English :

L’événement CastelGermanaise Parcours VTT, cyclotourisme et marche à pied Saint-Germain-en-Coglès a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne