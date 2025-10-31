Castelmore Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot

Castelmore

Théâtre Roger Louret
243 Avenue du Général de Gaulle
Villeneuve-sur-Lot
Lot-et-Garonne

Castelmore est un spectacle qui mélange l’esthétique des mangas des années 80 et l’art du théâtre de marionnettes. Reprenant la trajectoire des héros d’Alexandre Dumas (Les Trois mousquetaires) et les projetant dans un univers de science-fiction, Castelmore est une réflexion sur le monde de demain.

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 01 19 02

English : Castelmore

Castelmore is a show that blends the aesthetics of 80s manga with the art of puppet theater. Taking the story of Alexandre Dumas’ heroes (The Three Musketeers) and projecting them into a science-fiction universe, Castelmore is a reflection on the world of tomorrow.

German : Castelmore

Castelmore ist ein Schauspiel, das die Ästhetik der Mangas der 80er Jahre mit der Kunst des Puppentheaters vermischt. Indem es die Lebenswege der Helden von Alexandre Dumas (Die drei Musketiere) aufgreift und sie in ein Science-Fiction-Universum projiziert, ist Castelmore eine Reflexion über die Welt von morgen.

Italiano :

Castelmore è uno spettacolo che fonde l’estetica dei manga anni ’80 con l’arte del teatro dei burattini. Prendendo la storia degli eroi di Alexandre Dumas (I tre moschettieri) e proiettandoli in un universo fantascientifico, Castelmore è una riflessione sul mondo di domani.

Espanol : Castelmore

Castelmore es un espectáculo que mezcla la estética del manga de los 80 con el arte del teatro de marionetas. Tomando la historia de los héroes de Alejandro Dumas (Los tres mosqueteros) y proyectándolos en un universo de ciencia ficción, Castelmore es una reflexión sobre el mundo del mañana.

