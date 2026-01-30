CASTELNAU COMEDY CLUB Castelnau-le-Lez

CASTELNAU COMEDY CLUB

Le Castelnau Comedy Club revient pour une soirée stand‑up pleine de rires et de convivialité !

Dès 18h30, la MJC vous accueille avec un apéro offert pour bien démarrer la soirée.

À 19h30, place au spectacle cinq humoristes aux univers variés se succèdent sur scène.

La soirée se poursuit avec le comedy club , offrant l’occasion à de nouveaux talents de monter sur scène.

Prix d’entrée libre et conscient À partir de 10€

Le Castelnau Comedy Club un show explosif où les humoristes confirmés enflamment la scène et font vibrer Castelnau‑le‑Lez !

Eendez vous à 18h30 pour un apéro partagé avec la mjc en compagnie des artistes de la soirée. .

10 Avenue de la Moutte Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie folia.evenement@gmail.com

English :

The Castelnau Comedy Club returns for an evening of stand-up, laughter and fun!

