CASTELNAU COMEDY CLUB Castelnau-le-Lez
CASTELNAU COMEDY CLUB Castelnau-le-Lez vendredi 6 février 2026.
CASTELNAU COMEDY CLUB
10 Avenue de la Moutte Castelnau-le-Lez Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Le Castelnau Comedy Club revient pour une soirée stand‑up pleine de rires et de convivialité !
Le Castelnau Comedy Club revient pour une soirée stand‑up pleine de rires et de convivialité !
Dès 18h30, la MJC vous accueille avec un apéro offert pour bien démarrer la soirée.
À 19h30, place au spectacle cinq humoristes aux univers variés se succèdent sur scène.
La soirée se poursuit avec le comedy club , offrant l’occasion à de nouveaux talents de monter sur scène.
Prix d’entrée libre et conscient À partir de 10€
Le Castelnau Comedy Club un show explosif où les humoristes confirmés enflamment la scène et font vibrer Castelnau‑le‑Lez !
Eendez vous à 18h30 pour un apéro partagé avec la mjc en compagnie des artistes de la soirée. .
10 Avenue de la Moutte Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie folia.evenement@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Castelnau Comedy Club returns for an evening of stand-up, laughter and fun!
L’événement CASTELNAU COMEDY CLUB Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-01-28 par 34 OT MONTPELLIER