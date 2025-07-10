CASTELNAU-LE-LEZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Castelnau-le-Lez
CASTELNAU-LE-LEZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Castelnau-le-Lez jeudi 10 juillet 2025.
CASTELNAU-LE-LEZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Rue Armand Barbès Castelnau-le-Lez Hérault
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-10
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-07-10 2025-08-28 2025-09-13 2025-10-04
Parcourez les rues et les monuments emblématiques de Castelnau-le-Lez (église Saint-Jean-Baptiste, glacière, place de la Liberté…) et (re) découvrez les origines et l’histoire de la ville, du Moyen Âge au XIXe siècle.
Parcourez les rues et les monuments emblématiques de Castelnau-le-Lez (église Saint-Jean-Baptiste, glacière, place de la Liberté…) et (re) découvrez les origines et l’histoire de la ville, du Moyen Âge au XIXe siècle.
RDV ESPACE CULTUREL PIERRE FOURNEL À CASTELNAU-LE-LEZ
Renseignements et réservations
04 67 14 27 40
culture@castelnau-le-lez.fr
tarif unique 3€ (paiement sur place) .
Rue Armand Barbès Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 14 27 40 culture@castelnau-le-lez.fr
English :
Stroll through the streets and the emblematic monuments of Castelnau-le-Lez (Saint-Jean-Baptiste church, ice house, Place de la Liberté…) and (re) discover the origins and history of the town, from the Middle Ages to the 19th century.
German :
Gehen Sie durch die Straßen und zu den symbolträchtigen Bauwerken von Castelnau-le-Lez (Kirche Saint-Jean-Baptiste, Eiskeller, Place de la Liberté…) und entdecken Sie (wieder) die Ursprünge und die Geschichte der Stadt, vom Mittelalter bis zum 19.
Italiano :
Passeggiate per le strade e i monumenti emblematici di Castelnau-le-Lez (chiesa di Saint-Jean-Baptiste, ghiacciaia, Place de la Liberté, ecc.) e (ri)scoprite le origini e la storia della città, dal Medioevo al XIX secolo.
Espanol :
Pasee por las calles y los monumentos emblemáticos de Castelnau-le-Lez (iglesia de Saint-Jean-Baptiste, casa de hielo, plaza de la Libertad, etc.) y (re)descubra los orígenes y la historia de la ciudad, desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
L’événement CASTELNAU-LE-LEZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT MONTPELLIER