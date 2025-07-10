CASTELNAU-LE-LEZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Castelnau-le-Lez

Rue Armand Barbès Castelnau-le-Lez Hérault

Début : 2025-07-10

fin : 2025-09-13

2025-07-10 2025-08-28 2025-09-13 2025-10-04

Parcourez les rues et les monuments emblématiques de Castelnau-le-Lez (église Saint-Jean-Baptiste, glacière, place de la Liberté…) et (re) découvrez les origines et l’histoire de la ville, du Moyen Âge au XIXe siècle.

Rue Armand Barbès Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 14 27 40 culture@castelnau-le-lez.fr

English :

Stroll through the streets and the emblematic monuments of Castelnau-le-Lez (Saint-Jean-Baptiste church, ice house, Place de la Liberté…) and (re) discover the origins and history of the town, from the Middle Ages to the 19th century.

German :

Gehen Sie durch die Straßen und zu den symbolträchtigen Bauwerken von Castelnau-le-Lez (Kirche Saint-Jean-Baptiste, Eiskeller, Place de la Liberté…) und entdecken Sie (wieder) die Ursprünge und die Geschichte der Stadt, vom Mittelalter bis zum 19.

Italiano :

Passeggiate per le strade e i monumenti emblematici di Castelnau-le-Lez (chiesa di Saint-Jean-Baptiste, ghiacciaia, Place de la Liberté, ecc.) e (ri)scoprite le origini e la storia della città, dal Medioevo al XIX secolo.

Espanol :

Pasee por las calles y los monumentos emblemáticos de Castelnau-le-Lez (iglesia de Saint-Jean-Baptiste, casa de hielo, plaza de la Libertad, etc.) y (re)descubra los orígenes y la historia de la ciudad, desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

