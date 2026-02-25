CASTELNAU-LE-LEZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Castelnau-le-Lez

CASTELNAU-LE-LEZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Rue Armand Barbès Castelnau-le-Lez Hérault

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-28

2026-04-02 2026-04-28 2026-06-06 2026-06-27

Parcourez les rues et les monuments emblématiques de Castelnau-le-Lez (église Saint-Jean-Baptiste, glacière, place de la Liberté…) et (re) découvrez les origines et l’histoire de la ville, du Moyen Âge au XIXe siècle.

Visite en français

RDV ESPACE CULTUREL PIERRE FOURNEL À CASTELNAU-LE-LEZ

Renseignements et réservations

04 67 14 27 40

culture@castelnau-le-lez.fr

tarif unique 3€ (paiement sur place) .

Rue Armand Barbès Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 14 27 40 culture@castelnau-le-lez.fr

English :

Stroll through the streets and the emblematic monuments of Castelnau-le-Lez (Saint-Jean-Baptiste church, ice house, Place de la Liberté…) and (re) discover the origins and history of the town, from the Middle Ages to the 19th century.

