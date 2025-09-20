Castillonnès entre pierre et pellicule 21 Grand Rue Castillonnès

Castillonnès entre pierre et pellicule 20 et 21 septembre 21 Grand Rue Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Bâtiments emblématiques à travers photographies

plans anciens de la ville

esquisses et projets d’architectes.

La ville dans 1000 ans.

Projection de films rares des années 40 tournés à Castillonnès (Projection toutes les heures sur grand écran – Horaires disponibles sur le site internet et sur le lieu)

Cet évènement est organisé par l’association « Patrimoine vivant de Castillonnès »

21 Grand Rue 21 Grand Rue, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 695059012 https://www.castillonnes.org Salle d’exposition temporaire Tout accès

© Jean-Louis de Biasi