Casting concours de chant restaurant le relais de melecey Mélecey

Casting concours de chant

restaurant le relais de melecey 2 Rue du Moulin Mélecey Haute-Saône

Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28

2025-11-28

RDV au Relais de Mélecey pour un concours de chant. Casting pour le challenge de la chanson internationale. Inscription obligatoire.   .

restaurant le relais de melecey 2 Rue du Moulin Mélecey 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 32 30 72  franck.courroux@orange.fr

