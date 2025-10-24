Casting de bénévoles Les Nuits d’Aldéarde Airvault
8 Rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-25
2025-10-24
CASTING l’équipe des Nuits d’Aldéarde recherche des bénévoles pour leur spectacle de 2026. Mettez vos talents au service du patrimoine d’Airvault ! Venez rencontrer l’équipe des Nuits d’Aldéarde à l’ARC, rendez-vous au 8 rue de la Gendarmerie à Airvault, de 18 h à 21 h le vendredi 24 octobre et de 9 h à 12 h le samedi 25 octobre, en vue des spectacles Les Nuits d’Aldéarde . .
8 Rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 06 40 79 lesnuitsdaldearde@gmail.com
