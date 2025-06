CASTING « FESTIMAIL » Agde 28 juin 2025 07:00

Hérault

CASTING « FESTIMAIL » Mail de Rochelongue Agde Hérault

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Bienvenue aux sélections de « FestiMail » ouvertes à tous les chanteurs amateurs de tous styles et genre musicaux.

Les 2 premiers sélectionnés participeront à la 1ère partie du festival « FestiMail » qui se déroulera le samedi 23 août.

Ouverture de la soirée avec « Portman Group » .

Mail de Rochelongue

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 66 80 88 33

English : CASTING « FESTIMAIL »

Welcome to the “FestiMail” selections, open to amateur singers of all musical styles and genres.

German : CASTING « FESTIMAIL »

Willkommen bei der Auswahl von „FestiMail“, die allen Amateursängern aller Musikstile und Genres offen steht.

Italiano :

Benvenuti alle selezioni di « FestiMail », aperte a cantanti amatoriali di tutti gli stili e generi musicali.

Espanol : CASTING « FESTIMAIL »

Bienvenido a las selecciones FestiMail , abiertas a cantantes aficionados de todos los estilos y géneros musicales.

