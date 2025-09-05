Casting Miss Le Touquet 2025 Le Touquet-Paris-Plage

Casting Miss Le Touquet 2025

Domaine de la Petite Forêt 221 allée du nouveau siècle Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2025-09-05
Dimanche 26 octobre 2025
Election Miss Le Touquet 2025.
Qualificative pour Miss Nord-Pas-de-Calais 2026.

CASTING le vendredi 5 septembre 2025 à 18h30 au Domaine de la Petite Forêt
Inscription obligatoire par mail
Les candidates doivent avoir minimum 18 ans et mesurer au moins 1M70.   .

Domaine de la Petite Forêt 221 allée du nouveau siècle Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France   organisationmissnpdc@gmail.com

