Casting Miss Le Touquet 2025 Le Touquet-Paris-Plage

Casting Miss Le Touquet 2025 Le Touquet-Paris-Plage vendredi 5 septembre 2025.

Casting Miss Le Touquet 2025

Domaine de la Petite Forêt 221 allée du nouveau siècle Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Dimanche 26 octobre 2025

Election Miss Le Touquet 2025.

Qualificative pour Miss Nord-Pas-de-Calais 2026.

CASTING le vendredi 5 septembre 2025 à 18h30 au Domaine de la Petite Forêt

Inscription obligatoire par mail

Les candidates doivent avoir minimum 18 ans et mesurer au moins 1M70. .

Domaine de la Petite Forêt 221 allée du nouveau siècle Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France organisationmissnpdc@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Casting Miss Le Touquet 2025 Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage