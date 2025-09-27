CASTING pour la soirée Salut les jeunes talents Olemps

CASTING pour la soirée Salut les jeunes talents

Salle 7-77, 69 Rue de la 7-77 Olemps Aveyron

Début : Samedi 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Tu as entre 10 et 30 ans et tu veux chanter sur la scène découverte de Salut les jeunes Talents 8ème édition qui aura lieu le 15 novembre ?

inscris toi par mail à melodiesenscenes@gmail.com pour le CASTING du samedi 27 septembre après-midi à la salle 7-77 .

Salle 7-77, 69 Rue de la 7-77 Olemps 12510 Aveyron Occitanie melodiesenscenes@gmail.com

English :

Are you between 10 and 30 years old and want to sing on the discovery stage of the 8th edition of « Salut les jeunes Talents » on November 15?

German :

Du bist zwischen 10 und 30 Jahre alt und möchtest auf der Entdeckungsbühne von « Salut les jeunes Talents » 8. Ausgabe, die am 15. November stattfindet, singen?

Italiano :

Avete un’età compresa tra i 10 e i 30 anni e vi piacerebbe cantare sul palco delle scoperte dell’ottava edizione di « Salut les jeunes Talents » il 15 novembre?

Espanol :

¿Tienes entre 10 y 30 años y te gustaría cantar en el escenario de los descubrimientos de la 8ª edición de « Salut les jeunes Talents » el 15 de noviembre?

