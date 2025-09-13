Castings – Défilé « Dress Up the Future » Le Tripostal Lille

Castings – Défilé « Dress Up the Future » 13 et 14 septembre Le Tripostal Nord

Merci de remplir le formulaire en amont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-13T11:00:00 – 2025-09-13T17:00:00

Fin : 2025-09-14T11:00:00 – 2025-09-14T17:00:00

Dans le cadre de Fiesta, la 7ème édition de lille3000, la créatrice et figure de l’upcycling Maroussia Rebecq prépare un grand défilé à l’Hôtel de Ville de Lille, le samedi 25 octobre 2025.

Pour composer son équipe de mannequins, elle lance un casting ouvert à toutes et tous : avec ou sans expérience, de tous âges, morphologies et énergies.

Le recrutement se déroule en deux temps :

Après une première phase de repérage dans les rues de Lille et de la métropole,

Le casting final a lieu au Tripostal, où se retrouvent les personnes déjà rencontrées mais aussi toutes celles et ceux qui souhaitent tenter l’aventure.

À travers ce processus, Maroussia Rebecq met en avant des mannequins issus de la métropole lilloise, afin de célébrer la diversité, la créativité et l’héritage vivant du Nord.

Comment ça se passe ?

Avant votre venue, merci de remplir le formulaire de contact (les informations serviront uniquement au projet et ne seront pas communiqués à un tiers) : pour le formulaire, cliquez ici

Rendez-vous les samedi 13 et dimanche 14 septembre de 11h à 17h au Tripostal pour rencontrer les équipes.

Si vous êtes selectionné, la suite des événements vous sera communiquée par mail.

Le Tripostal 22 avenue Willy Brandt, 59777 Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

© Maroussia Rebecq