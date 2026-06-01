Castle Park : Explorer, Créer, Construire, Museum of Architecture and design, Ljubljana

Castle Park : Explorer, Créer, Construire Vendredi 5 juin, 10h00 Museum of Architecture and design

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Le parc du château de Fužine se trouve le long de la rivière Ljubljanica, à l’orée de la ville, où la nature et le tissu urbain, l’histoire et la modernité s’entremêlent. Le château est de style Renaissance (construit au XVIe siècle) et abrite le musée d’architecture et de design (MAO). Le parc a été aménagé plus tard, au XIXe siècle, à l’époque de son propriétaire Fidelis Terpinc, et comprend des espèces d’arbres anciens tels que des platanes et des châtaigniers, ainsi que des sentiers entretenus le long de l’eau.

Nous explorerons différents types d’arbres, nous déplacerons, ferons des impressions de feuilles et d’écorce, construirons une maquette du parc et du château, dessinerons les contours des bâtiments de grande hauteur entourant le parc et jouerons le rôle d’architectes paysagistes et de designers.

Nous découvrirons des éléments architecturaux tels que la tourelle de toit d’origine du manoir provincial (aujourd’hui le siège de l’Université de Ljubljana), un terrain de jeu basé sur la nature créé dans le cadre du projet Museum in the Community, la recherche d’un étang caché, apprendre ce qu’est l’apiculture urbaine et quels sont les couloirs écologiques — des routes de liaison vertes planifiées qui facilitent le déplacement des êtres vivants à travers la ville — observer les oiseaux, et plus encore.

Museum of Architecture and design Rusjanov trg 7 Ljubljana Ljubljana 1000 Četrtna skupnost Moste http://www.mao.si https://www.instagram.com/mao_slovenia/ [{« type »: « email », « value »: « izobrazevanje@mao.si »}]

Le parc du château de Fužine se trouve le long de la rivière Ljubljanica, à l’orée de la ville, où la nature et le tissu urbain, l’histoire et la modernité s’entremêlent. Le château est de style au a…

©Katja Goljat