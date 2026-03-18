Castor, loutre et compagnie

Brée Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Le retour de la loutre

Depuis une dizaine d’années, des loutres et des castors, espèces protégées sensibles, sont de retour dans le département. Cette réapparition est le fruit de la gestion des cours d’eau et des prairies humides.

Accessible au public malentendant.

Inscription auprès de MNE .

Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56

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English :

The return of the otter

L’événement Castor, loutre et compagnie Brée a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53