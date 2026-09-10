Castries au fil de l’eau et de la pierre : découvrez le château, son aqueduc et son patrimoine, Château de Castries, Castries

Informations pratiques

Castries au fil de l’eau et de la pierre : découvrez le château, son aqueduc et son patrimoine 19 et 20 septembre Château de Castries Hérault

Contact : assochateaudecastries@gmail.com Téléphone : 06 33 86 54 98

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Les Amis du Château de Castries propose une journée d’animations gratuites consacrée à l’histoire du château, de son parc, de son aqueduc et du village.

– Dans le parc du château, ouvert de 10h à 18h, plusieurs parcours pédagogiques permettront de découvrir l’arrivée de l’eau dans le domaine, dont le 350e anniversaire est célébré cette année. Le parcours « Si l’aqueduc m’était conté… » retracera l’histoire de cet ouvrage remarquable, tandis que « Savez-vous que ? » dévoilera des anecdotes sur le château et la famille de La Croix de Castries.

– L’exposition photographique « Souvenirs des débroussailleurs » reviendra sur l’aventure humaine menée depuis vingt-quatre ans par les bénévoles de l’association pour remettre en valeur et en eau l’aqueduc.

– Tout au long de la journée, des saynètes historiques en costumes évoqueront la construction de l’aqueduc et les rôles joués par Pierre-Paul Riquet et André Le Nôtre. De courtes conférences seront également proposées à l’ombre d’un grand cyprès, autour de différents thèmes liés à l’histoire du château et de ses habitants.

– Des visites commentées conduiront les visiteurs le long de l’aqueduc, à environ 1 km du parc. Les horaires de départ seront affichés au point d’accueil de l’association. Les Amis du Château de Castries seront également présents pour présenter l’histoire du domaine, de ses fontaines, de ses cascades et de son château.

– Un salon du livre, organisé avec l’Espace Culturel E.Leclerc de Saint-Aunès, accueillera petits et grands. Une zone de restauration, avec plusieurs food trucks et une buvette, sera accessible dans le parc.

– La découverte se poursuivra hors du domaine. Une promenade libre permettra de parcourir les 7 km de l’aqueduc, depuis le parking de la Croix Coulon ou depuis le parc du château. Des panneaux explicatifs jalonneront le parcours.

– À la carrière du Colombier, rue de la Pierre-Bleue, les visiteurs découvriront de 10h à 18h ce site remarquable, dont la pierre a servi à de nombreuses constructions de Castries et de Montpellier. Les Compagnons du Devoir et du Tour de France de la Maison de Baillargues présenteront le travail de la pierre ainsi que plusieurs autres métiers d’art, à travers des démonstrations et des échanges avec le public.

– L’église Saint-Étienne sera également ouverte à la visite, sous réserve des horaires des offices. Une exposition reviendra sur les 160 ans de l’édifice, célébrés en juin dernier.

– Enfin, un parcours libre dans le centre historique permettra de découvrir plusieurs lieux emblématiques de Castries, parmi lesquels l’ancien moulin à huile, la mairie et l’ancien chemin de ronde, grâce à des panneaux d’information installés sur les différents sites.

Informations pratiques

Animations gratuites.

Parc du château ouvert de 10h à 18h.

Deux accès au parc sont proposés : par la route de Sommières, avec stationnement gratuit au foyer Hippolyte-Paulet situé en face de l’entrée, et par l’avenue de la Gare, avec stationnement gratuit à l’Espace Gare, situé à environ 500 m.

La carrière du Colombier est accessible à pied depuis le parc, à environ 500 m de l’entrée située route de Sommières. Un stationnement est également possible à proximité du collège Les Pins.

Les horaires des visites commentées de l’aqueduc seront communiqués au point d’accueil de l’association.

Château de Castries Avenue de la Gare, 34160 Castries, France Castries 34160 Hérault Occitanie https://chateau-castries.com https://www.facebook.com/p/Ch%C3%A2teau-de-Castries-61578190976164/;https://www.instagram.com/chateaucastries;https://www.linkedin.com/company/ch%C3%A2teau-de-castries/ Visible à des kilomètres à la ronde, le Château de Castries domine la plaine languedocienne et veille sur le village depuis plus de quatre siècles. La pierre dorée et lumineuse du château de Castries affirme sa silhouette au cœur du paysage. Mais depuis l’extérieur, rien ne laisse deviner les jardins, les fontaines et les perspectives qui se cachent derrière ses murs. Une fois le portail franchi et la cour atteinte, le visiteur pénètre dans un autre univers. L’architecture s’impose, les volumes se dévoilent…

À l’intérieur commence le parcours du Château de Lumières. Les salles et les salons accueillent une série d’œuvres lumineuses imaginées pour tous : petits et grands rêveurs. Les installations dialoguent avec l’architecture, révèlent les volumes et métamorphosent les espaces en paysages de lumière, faisant revivre les fresques et parler les tableaux. Autoroute : A9 sortie 28 Vendargues. Parking gratuit est disponible à l’Espace Gare (50 avenue de la Gare).

**À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Les Amis du Château de Castries propose une journée d’animations gratuites consacrée à l’histoire du château, de son parc, de son …

©Les Amis du Château de Castries