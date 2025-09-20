Castrum Tulquinum – fort romain : ateliers d’artisanat et spectacle Fort romain Touquin
Castrum Tulquinum – fort romain : ateliers d’artisanat et spectacle Fort romain Touquin samedi 20 septembre 2025.
Castrum Tulquinum – fort romain : ateliers d’artisanat et spectacle 20 et 21 septembre Fort romain Seine-et-Marne
Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:30:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00
Pour ce week end des Journées européennes du patrimoine, l’association Castrum Tulquinum vous propose plusieurs ateliers pour tous !
Au programme :
– Le travail des céréales de l’épi à la farine ;
– Réalisation mosaique romaine ;
– Atelier autour du torchis ;
– démonstration de Pugilat samedi 14h et dimanche 11h ;
– Démonstration de Gladiature samedi 17h et dimanche 17h.
Fort romain Sente de la Fontaine la Reine 77131 Touquin Touquin 77131 Seine-et-Marne Île-de-France 0668150458
