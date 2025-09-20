Castrum Tulquinum – fort romain : ateliers d’artisanat et spectacle Fort romain Touquin

Castrum Tulquinum – fort romain : ateliers d’artisanat et spectacle Fort romain Touquin samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Pour ce week end des Journées européennes du patrimoine, l’association Castrum Tulquinum vous propose plusieurs ateliers pour tous !

Au programme :

– Le travail des céréales de l’épi à la farine ;

– Réalisation mosaique romaine ;

– Atelier autour du torchis ;

– démonstration de Pugilat samedi 14h et dimanche 11h ;

– Démonstration de Gladiature samedi 17h et dimanche 17h.

Fort romain Sente de la Fontaine la Reine 77131 Touquin Touquin 77131 Seine-et-Marne Île-de-France 0668150458

