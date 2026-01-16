Cat à strophes Bibliothèque Landry Rennes
Cat à strophes Bibliothèque Landry Rennes mercredi 4 mars 2026.
Cat à strophes Bibliothèque Landry Rennes 4 et 7 mars Ille-et-Vilaine
entrée libre
Ces ateliers vous proposent de partir à la découverte des chats de différentes façons.
Atelier coloriage pour découvrir les races et les pelages ; jeu de piste dans les collections de la bibliothèque ; atelier découverte de la ronronthérapie et de ses bienfaits. En partenariat avec Le groupe Cat à strophes qui réunit des étudiants en formation métiers du livre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-04T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-07T12:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39