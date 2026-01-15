Cat à strophes Bibliothèque Landry Rennes 4 et 7 mars entrée libre

Ces ateliers vous proposent de partir à la découverte des chats de différentes façons.

Atelier coloriage pour découvrir les races et les pelages ; jeu de piste dans les collections de la bibliothèque ; atelier découverte de la ronronthérapie et de ses bienfaits. En partenariat avec Le groupe Cat à strophes qui réunit des étudiants en formation métiers du livre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T12:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

