Cat à strophes, Bibliothèque Landry, Rennes
entrée libre
Début : 2026-03-04T14:30:00+01:00 – 2026-03-04T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00
Atelier coloriage pour découvrir les races et les pelages ; jeu de piste dans les collections de la bibliothèque ; atelier découverte de la ronronthérapie et de ses bienfaits. En partenariat avec Le groupe Cat à strophes qui réunit des étudiants en formation métiers du livre.
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr
Ces ateliers vous proposent de partir à la découverte des chats de différentes façons. atelier créatif tout public