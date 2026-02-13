Cat à strophes, Bibliothèque Landry, Rennes

Cat à strophes 4 et 7 mars Bibliothèque Landry Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T14:30:00+01:00 – 2026-03-04T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00

Atelier coloriage pour découvrir les races et les pelages ; jeu de piste dans les collections de la bibliothèque ; atelier découverte de la ronronthérapie et de ses bienfaits. En partenariat avec Le groupe Cat à strophes qui réunit des étudiants en formation métiers du livre.

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 39 »}]

Ces ateliers vous proposent de partir à la découverte des chats de différentes façons. atelier créatif tout public