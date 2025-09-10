CATA COSMIC MURDER PARTY Montpellier

CATA COSMIC MURDER PARTY Montpellier mercredi 10 septembre 2025.

CATA COSMIC MURDER PARTY

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2025-09-10 2025-10-22 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-23 2026-01-21 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-22 2026-05-13

Un équipage se retrouve piégé dans leur propre vaisseau, un membre de l’équipe Jerem-x s’est fait propulsé dans la galaxie.

Le sas a été verrouillé et rien ne peut l’ouvrir. Qui l’a propulsé ?

Trahison, sabotage ou règlement de compte ? Qui parmi les survivantes et machines est la coupable ?

Dans cette affaire, seuls vous, les Terriens, êtes qualifiés pour mener l’enquête… Car, parmi toutes les civilisations stellaires, une seule planète a inventé la justice.

Mais attention les apparences sont trompeuses, et dans l’espace les possibilités sont infinies. .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

A crew finds itself trapped in its own ship, a member of the Jerem-x team propelled across the galaxy.

German :

Eine Crew ist in ihrem eigenen Raumschiff gefangen, ein Teammitglied Jerem-x hat sich durch die Galaxie katapultieren lassen.

Italiano :

Un equipaggio si trova intrappolato nella propria nave, un membro della squadra Jerem-x è stato spinto attraverso la galassia.

Espanol :

Una tripulación se encuentra atrapada en su propia nave, un miembro del equipo Jerem-x ha sido propulsado a través de la galaxia.

