Catalan Family Event Bal Country La Guerche-sur-l’Aubois

Catalan Family Event Bal Country

3 Parc Maurice Fuselier La Guerche-sur-l’Aubois Cher

stages de danses avec Fabian Müller & Nans Istria, suivis d’un bal. Samedi 28 février 2026 au Centre socio-culturel Jacques Chavy à La Guerche-sur-l’Aubois.

Au programme stages (workshops) animés par Fabian Müller & Nans Istria, suivis d’un bal catalan pour mettre en pratique et profiter pleinement de l’ambiance.

Un événement familial, chaleureux et accessible, mêlant transmission, danse et plaisir d’être ensemble.

Samedi 28 février 2026

Centre socio-culturel Jacques Chavy

Parc Maurice Fuselier La Guerche-sur-l’Aubois (18150)

Workshops + bal

Tarif 15 €

️ Événement avec repas réservation obligatoire via le lien

Pique-nique interdit 15 .

3 Parc Maurice Fuselier La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire the.kickoff2025@gmail.com

English :

dance workshops with Fabian Müller & Nans Istria, followed by a ball. Saturday February 28, 2026 at the Centre socio-culturel Jacques Chavy in La Guerche-sur-l?Aubois.

