stages de danses avec Fabian Müller & Nans Istria, suivis d’un bal. Samedi 28 février 2026 au Centre socio-culturel Jacques Chavy à La Guerche-sur-l’Aubois.
Au programme stages (workshops) animés par Fabian Müller & Nans Istria, suivis d’un bal catalan pour mettre en pratique et profiter pleinement de l’ambiance.
Un événement familial, chaleureux et accessible, mêlant transmission, danse et plaisir d’être ensemble.
Samedi 28 février 2026
Centre socio-culturel Jacques Chavy
Parc Maurice Fuselier La Guerche-sur-l’Aubois (18150)
Workshops + bal
Tarif 15 €
️ Événement avec repas réservation obligatoire via le lien
Pique-nique interdit 15 .
3 Parc Maurice Fuselier La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire the.kickoff2025@gmail.com
English :
dance workshops with Fabian Müller & Nans Istria, followed by a ball. Saturday February 28, 2026 at the Centre socio-culturel Jacques Chavy in La Guerche-sur-l?Aubois.
L’événement Catalan Family Event Bal Country La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Loire en Berry