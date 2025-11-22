Catch d’impro dans la forêt des secrets – par les Diabolos Nantes Dix (Le) Maison de Quartier Nantes
Catch d’impro dans la forêt des secrets – par les Diabolos Nantes Dix (Le) Maison de Quartier Nantes samedi 22 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 20:30 – 23:00
Gratuit : non 5 € / 4 € 5 €Tarif Carte blanche : 4 € Réservation : diabolosnantes.fr/dates/catch-2025-11-22.html Tout public
Improvisation théâtrale par les Diabolos Nantes Il n’y a pas que les murs qui ont des oreilles, les arbres aussi. C’est pourquoi la forêt détient les vérités sur pas mal de secrets…dont VOS secrets, petits et grands. Les créatures et habitants de la nature sont les porte-paroles des arbres ancestraux et font vivre toutes les histoires qu’on leur a confiées. Pendant cette soirée, ils les joueront pour vous, sous l’égide du grand druide, protecteur des sous-bois.Qui fera le mieux vivre tous ces secrets ? C’est à vous de décider. Durée : 2h
Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 69 34 61 http://www.diabolosnantes.fr