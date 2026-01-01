Catch D’Impro! Salle de l’Omnibus Les Rousses

Catch D’Impro!

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 22:30:00

2026-01-30

Mesdames, Messieurs, Cher Public Haut-jurassien (et de plus loin!),

malgré le froid, la neige, la surdose de fondue…

Les Impro’bables Jurassiens sont de retour! Et pas pour n’importe quoi… c’est le retour de l’improbable Catch d’impro! (cris de la foule en délire)

Vous l’aviez adoré l’année dernière alors ils reviennent, tous plus fou et prêts et à en découdre!

On vous promet du rire, des cascades, des rebondissements… Des affrontements avec vos duos d’acteurs préférés au cours d’impro inattendues! Vous connaissez une meilleure façon de commencer 2026 vous?

Alors préparez bien vos zygomatiques… parce qu’ils seront inarrêtables!

– Pour assister au spectacle, bien penser à réserver vos places en avance! – .

