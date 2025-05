Catch d’Impro – Nancy, 23 mai 2025 20:00, Nancy.

LA soirée impro à ne pas manquer pour bien finir la saison !

Quand la scène se transforme en ring, que les comédiens ont affûté leur répartie et que le public est survolté la soirée devient incandescente et le plancher risque de céder.

Quel duo sortira vainqueur de cette lutte sans merci ? A vous d’en décider !

Buvette sur place et quelques surprises au programme!

Réservation conseillée par mailTout public

14 rue du Cheval Blanc

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 82 82 infos.fight@gmail.com

English :

THE not-to-be-missed improv evening to end the season on a high note!

When the stage is transformed into a ring, the comedians have honed their repartee and the audience is in overdrive: the evening becomes incandescent and the floor is in danger of giving way.

Which duo will emerge victorious from this merciless battle? You decide!

Refreshments on site and a few surprises on the program!

Reservations recommended by e-mail

German :

DER Impro-Abend, den man nicht verpassen darf, um die Saison gut abzuschließen!

Wenn sich die Bühne in einen Ring verwandelt, die Schauspieler ihre Schlagfertigkeit geschärft haben und das Publikum überdreht ist, wird der Abend glühend heiß und der Boden droht zu brechen.

Welches Duo wird aus diesem erbarmungslosen Kampf als Sieger hervorgehen? Die Entscheidung liegt bei Ihnen!

Ein Getränk und einige Überraschungen stehen auf dem Programm!

Reservierung per E-Mail empfohlen

Italiano :

L’imperdibile serata di improvvisazione per chiudere in bellezza la stagione!

Quando il palco si trasforma in un ring, i comici hanno affinato le loro battute e il pubblico è al settimo cielo: la serata diventa incandescente e il pavimento rischia di cedere.

Quale duo uscirà vincitore da questa spietata battaglia? Decidete voi!

Rinfresco in loco e qualche sorpresa in programma!

Prenotazione consigliata via e-mail

Espanol :

Una noche de improvisación ineludible para terminar la temporada por todo lo alto

Cuando el escenario se transforma en un ring, los cómicos han afinado sus réplicas y el público está exultante: la velada se vuelve incandescente y el suelo corre el riesgo de ceder.

¿Qué dúo saldrá victorioso de esta batalla sin cuartel? Usted decide

Refrescos in situ y algunas sorpresas en el programa

Se recomienda reservar por correo electrónico

