Catch d'improvisation Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Catch d’improvisation Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

Catch d’improvisation

Vendredi 10 octobre 2025 de 20h à 22h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9.95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Petits et grands, venez nombreux encourager les joueurs qui se surpasseront pour votre plus grand plaisir.

La Lipho reçoit deux autres ligues provençales pour le tournoi de Catch di Provençou!



Durant ce spectacle d’improvisation théâtrale, deux comédiens forment un duo de catcheurs et affrontent un autre duo.Un brin de folie règle sur ce spectacle les duos sont déguisés et préparent leur entrée en musique. Les joueurs improvisent ensuite sur les thèmes proposés par l’arbitre. Plusieurs jeux et challenges sont proposés aux catcheurs. Le public vote pour son duo préféré à la fin de chaque improvisation.



Venez encourager vos duos loufoques préférés ! .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Young and old alike, come and cheer on the players, who will be outdoing themselves for your greatest pleasure.

German :

Ob Groß oder Klein, kommen Sie zahlreich und feuern Sie die Spieler an, die zu Ihrem Vergnügen über sich hinauswachsen werden.

Italiano :

Venite, giovani e meno giovani, a fare il tifo per i giocatori che si supereranno per il vostro divertimento.

Espanol :

Venid, jóvenes y mayores, a animar a los jugadores que se superarán para vuestro disfrute.

