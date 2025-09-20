Catch d’Improvisation rue de la Vieille Forme Rochefort

Catch d’Improvisation rue de la Vieille Forme Rochefort samedi 20 septembre 2025.

Catch d’Improvisation

rue de la Vieille Forme Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

2025-09-20

C’est la rentrée des Octopulses sur les planches du Clos !

rue de la Vieille Forme Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine octopulses.contact@gmail.com

English : Improvisational Catch

The Octopulses are back on stage at Le Clos!

German : Improvisations-Catch

Die Octopulses kehren auf die Bühne des Clos zurück!

Italiano :

Gli Octopulse tornano sul palco del Le Clos!

Espanol :

¡Los Octopulses vuelven al escenario de Le Clos!

