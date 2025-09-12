Catch d’Improvisation Théâtrale Jampub à Lescar Lescar

Catch d’Improvisation Théâtrale Jampub à Lescar Lescar vendredi 12 septembre 2025.

Catch d’Improvisation Théâtrale

Jampub à Lescar 8 Avenue André-Marie Ampère Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Catch d’Improvisation Théâtrale

Jusqu’en Décembre retrouvez des duels d’improvisateurs venus du 64, du 40 et du 65 qui tenteront de récolter vos voix pour remportez le titre des meilleurs catcheurs

Cette catégorie de théâtre est interactive.

L’improvisation consiste à créer des histoires de quelques minutes avec des thèmes ou indications que vous public proposerez et pour lesquels les joueurs devront rivaliser de créativité afin de vous distraire et obtenir votre vote final !

Rien n’est prévu tout est improvisé selon les idées du public.

– Ouverture du bar-restaurant à 19h

– Début du spectacle à 21h .

Jampub à Lescar 8 Avenue André-Marie Ampère Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 85 58 jampub64@gmail.com

English : Catch d’Improvisation Théâtrale

German : Catch d’Improvisation Théâtrale

Italiano :

Espanol : Catch d’Improvisation Théâtrale

L’événement Catch d’Improvisation Théâtrale Lescar a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Pau