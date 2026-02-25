Catch d’improvisation théâtrale Solycate Salle du Ph’Art Casino Capbreton Capbreton
Créativité, stratégie et fous rires sont au rendez-vous… et c’est le public qui vote! Venez découvrir un spectacle interactif, compétitif et totalement imprévisible.
Le 28 mars prochain, la troupe d’improvisation théâtrale SOLYCATE s’invite pour la 3ème année consécutive sur les planches du Ph’Art au Casino de Capbreton pour proposer un spectacle où seront réunis créativité et grain de folie.
Préparez-vous à une soirée explosive avec le CATCH D’IMPROVISATION !
Au Ph’Art de Capbreton, la scène devient une arène 6 équipes s’affrontent dans des duels 100 % improvisés. Un arbitre veille, un maître de cérémonie et un speaker chauffent la salle, pendant que le gongman lance les affrontements.
SOLYCATE met tout en œuvre, pour faire vibrer le public et lui o?rir un moment riche en émotions ! .
Salle du Ph’Art Casino Capbreton Esplanade de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine Solycate@gmail.com
English :
Creativity, strategy and laughter are the order of the day? and it’s up to the audience to vote! Come and discover an interactive, competitive and totally unpredictable show.
